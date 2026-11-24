Девушку-водителя минивэна оштрафовали за ДТП на Октябрьской площади в Пскове 23 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в понедельник в 12.00 на Октябрьском проспекте напротив дома №8 девушка 2003 года рождения за рулем минивэна «Ниссан Серена» совершила столкновение с автомашиной «Лада Веста» под управлением мужчины 1996 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Ниссана» оштрафована по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (непредоставление преимущества).

Напомним, праворульный минивэн едва не опрокинулся в столкновении с «Ладой». В объяснении сотрудникам полиции водитель «Ниссана» сообщила, что убедилась в безопасности маневра, после чего в ее автомашину врезалась «Лада».

По этой же статье оштрафован водитель «Рено», который устроил ДТП на площади Победы вечером того же дня в 19.20. Мужчина 1964 года рождения за рулем «Рено» у дома №2/17 по Фабрициуса при въезде на перекресток с второстепенного направления, не уступил дорогу «Ниссану Икс-трейл» под управлением мужчины 1959 года рождения. Пострадавших нет.

Наезд «Фольксвагена» на островок безопасности на Рижском проспекте напротив дома №93 по Рижскому проспекту полиция не оформляла.