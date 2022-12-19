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Приставы нашли на улицах Пскова более 40 автомобилей должников

Массовые рейдовые мероприятия судебных приставов для выявления транспортных средств должников состоялись в Пскове. После ареста автомобилей взыскателям передали более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы на улицах и во дворах города выявили более 40 автомобилей должников. Только в один вечер они смогли выявить и наложить арест на 31 транспортное средство. Автомобили не изымали, уведомления об аресте должникам направляли по почте и через портал Госуслуг.

В другой вечер было обнаружено 11 автомобилей, которые изъяли с помощью эвакуатора. В результате семеро должников вернули машины после оплаты своих долгов. Данная мера позволила взыскать более одного миллиона рублей. В основном оплачены задолженности по ущербам от преступлений, кредитам и налогам.