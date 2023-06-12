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Россияне установили рекорд по расходам на новые автомобили в июне

Россияне установили рекорд по расходам на покупку новых автомобилей в июне 2023 года. По данным исследования «Открытие Авто» и аналитического агентства «Автостат», общая сумма потраченных средств составила 233,6 миллиарда рублей, что является самой высокой за последний год цифрой.

Эксперты указывают на значительное увеличение расходов на новые автомобили, которое составило 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в мае этот показатель был равен 202,8 миллиарда рублей), и в 2,8 раза в сравнении с июнем прошлого года (82,9 миллиарда рублей). Общее количество проданных новых легковых автомобилей достигло 82,4 тысячи, превысив результат мая на 14,2% (72,2 тысячи) и в 2,5 раза превысив объем продаж июня 2022 года (32,7 тысячи), пишет RuNews24.

Сегмент премиум-автомобилей занимает 15,5% от общего объема денег, потраченных на покупку новых автомобилей. Этот сегмент включает в себя 3,2 тысячи автомобилей на сумму 36,3 миллиарда рублей. Но самыми популярными автомобилями в России стали китайские марки, на которые было потрачено 123,2 миллиарда рублей (52,7% от общей суммы) на покупку 40,7 тысячи единиц. Это заметное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда доля китайских автомобилей составляла всего 24,2% (20 миллиардов рублей).

Оставшиеся производители значительно уступают китайским брендам. Так, на покупку европейских автомобилей было потрачено 33,2 миллиарда рублей, на отечественные — 26,6 миллиарда рублей. На японские машины россияне потратили 22,9 миллиарда рублей, на корейские — 20,9 миллиарда рублей, а на американские бренды — всего 6,8 миллиарда рублей. По количеству проданных автомобилей в лидерах, после китайских, следуют российские бренды, с общим объемом продаж 26 тысяч штук, затем идут корейские и японские марки, на которые пришлось 5,8 и 5,1 тысячи проданных авто соответственно.