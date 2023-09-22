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Почти 300 тысяч автомобилей насчитывалось в Псковской области в 2022 году

По данным МВД России в Псковской области в 2022 году насчитывалось 298 тысяч единиц автомобильного транспорта. Доля легковых автомобилей составила 86,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Если вы ездите на личном автомобиле, то сегодняшний день — подходящий момент отказаться от поездки на нем и выбрать альтернативные способы передвижения. К этому призывает Всемирный день без автомобиля», – отметили в Псковстате.

Альтернативой личному авто может стать общественный транспорт. Количество перевезенных автобусами пассажиров в 2022 году в Псковской области составило 33,9 миллиона человек и увеличилось на 1,2% по сравнению с 2021 годом.

«Отметим, что по итогам анкетирования около 40% сотрудников Псковстата добираются до работы на автомобиле», – добавили учреждение.

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Напомним, на 1 января 2023 года в регионе проживали 587 786 человек.