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Автошоу с дефиле участниц конкурса красоты покажут в Пскове 9 ноября

9 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове пройдет автошоу, где будут представлены и презентованы новые автомобили партнеров конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В рамках шоу финалистки «Мисс и Миссис Псков 2024» покажут несколько дефиле. Для всех гостей пройдет розыгрыш призов и подарков, также будут проведены консультации, специалисты ответят на вопросы.

Начало автошоу в 16.00. Вход свободный.

Мероприятие пройдет в центральном атриуме ТРК.