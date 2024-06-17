Специалисты спрогнозировали очередной скачок цен на автомобили

Спрос на новые машины в начале 2025 года может сократиться на 10–20%, при этом цены на автомобили, предположительно, вырастут на 10–15%. Об этом 11 декабря заявил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
Кроме того, ряд экономических факторов стимулировал россиян к покупке автомобилей в такие периоды — это ожидание роста утилизационного сбора и ключевой ставки Центробанка, уточнил эксперт. В связи с этим спрос на новые автомобили в начале 2025 года может сократиться на 10–20%, в зависимости от изменений ставки, утильсбора, курса валют и, соответственно, стоимости авто, пишут «Известия».
При этом 6 декабря сообщалось, что традиционных новогодних скидок на автомобили в дилерских центрах в этом году не ожидается. Причиной этому дилеры отмечают экономическую ситуацию, которая приводит к росту цен на новые машины. В автосалонах постараются привлечь внимание клиентов подарками и предложениями, но не в таком масштабе, как ранее.