АвтоМир / Автомобили

Специалисты спрогнозировали очередной скачок цен на автомобили

Спрос на новые машины в начале 2025 года может сократиться на 10–20%, при этом цены на автомобили, предположительно, вырастут на 10–15%. Об этом 11 декабря заявил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«После ухода с российского авторынка европейских, японских, корейских производителей и активной экспансии китайских брендов был удовлетворен не только отложенный, но и опережающий спрос россиян на новые авто, особенно с учетом специальных предложений от дилеров и автоконцернов, программ государственной поддержки», — отметил он.

Кроме того, ряд экономических факторов стимулировал россиян к покупке автомобилей в такие периоды — это ожидание роста утилизационного сбора и ключевой ставки Центробанка, уточнил эксперт. В связи с этим спрос на новые автомобили в начале 2025 года может сократиться на 10–20%, в зависимости от изменений ставки, утильсбора, курса валют и, соответственно, стоимости авто, пишут «Известия».

«Уже сейчас очевидно, что продажи новых авто в ноябре и декабре текущего года будут меньше, чем в сентябре и октябре. Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая, по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10–15%. В теории, расширение ассортимента в сегменте новых авто, например, за счет появления в России Chery Tiggo 9, новой Omoda C5 и модели от Jaecoo, позволит сдерживать цены, однако при низком спросе это продлится недолго», — заключил Алексей Тузов.

При этом 6 декабря сообщалось, что традиционных новогодних скидок на автомобили в дилерских центрах в этом году не ожидается. Причиной этому дилеры отмечают экономическую ситуацию, которая приводит к росту цен на новые машины. В автосалонах постараются привлечь внимание клиентов подарками и предложениями, но не в таком масштабе, как ранее.