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Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей

Машины китайских брендов лидируют по динамике прироста числа проверок, за год их количество увеличилось на 15,7%, выяснили эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» (проект «Авито»).

Так, Китай занял восьмое место в рейтинге стран по числу проверок авто с пробегом: его доля составила 2,7% от всех запросов.

В топ-5 китайских марок, по которым чаще всего совершались запросы, вошли Chery с 25%, Geely (20,7%), HAVAL (13,4%), LIFAN (11,6%) и Great Wall (9,5%). Наиболее заметную динамику среди брендов продемонстрировал HAVAL: число отчетов из Автотеки выросло на 27,8% по сравнению с 2023 годом.

Чаще других в 2024 году пользователи интересовались историей Chery Tiggo (T11): доля этой модели в запросах составила 5,9%. На втором месте оказался Geely Coolray с долей 4,4%, а на третьем – LIFAN X60 с 4,3%. Chery Tiggo 7 Pro получил 3,4% и занял четвертую строку, а замыкает топ-5 HAVAL Jolion, которому досталось 3,4% от всех запросов на проверку машин китайских брендов.

«Хотя многие бренды из Китая относительно недавно вышли на российский рынок, общее число отчетов по ним значительно выросло — производители из Поднебесной постепенно заполняют и сегмент авто с пробегом. Для покупателей относительно новых для этого рынка моделей особенно важна проверка технического состояния, а также пробега и юридической чистоты», — прокомментировал ситуацию управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.