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Ремонт Октябрьского виадука в Пскове начнется в 2021 году

В 2021 году планируется начать ремонт Октябрьского виадука в Пскове. Об этом стало известно 16 июня в ходе контрольного выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель регионального комитета по транспортному и дорожному хозяйству Борис Елкин рассказал, что основные средства по ремонту этого отрезка дороги заложены на 2020 и 2021 годы. В настоящее время под виадуком подрядчик обновляет асфальтовое покрытие, уже сделан ремонт пешеходных дорожек. Борис Елкин подчеркнул, что по контракту ремонт предполагается осуществить в трехлетний срок.

По итогам выезда Михаил Ведерников поручил выполнить ремонт пешеходной дорожки, которая ведет в парк.