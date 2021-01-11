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АвтоМир / Дороги

Организовать круговое движение на еще одном перекрестке предлагают в Пскове

11.01.2021 16:19|ПсковКомментариев: 0

Организовать круговое движение или установить светофор на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург предлагают в Пскове. Соответствующее обращение опубликовано 11 января на сайте губернатора Псковской области.

Автор обращения написал, что в часы пик невозможно беспроблемно повернуть с улицы Розы Люксембург на Народную и с Народной на Люксембург налево. На перекрестке также находится нерегулируемый пешеходный переход, который ведет к школе №19 и детским садам, выезд возможен со двора. По мнению автора обращения, обзору при выезде со двора мешает павильон, торгующий цветами.

«Проблему решил бы светофор или организация кругового движения, как на пересечении улицы Кузбасской Дивизии и Восточного проезда в городе Пскове. Помогите, пожалуйста, обезопасить движение транспорта и пешеходов на данном перекрестке», - написал автор обращения.

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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