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На трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организуют реверсивное движение

На федеральной трассе М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Псковской области с 24 января по 10 февраля организуют реверсивное движение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с устройством водопропускных труб в рамках капитального ремонта участка автодороги в период с 24 января по 10 февраля года будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час», - уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Кроме того, установят временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, а также смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на участке федеральной дороги М-9 "Балтия" с 594 по 601 километр, между деревнями Пучнино и Жарково Себежского района Псковской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - добавил Илья Пузыревский.

Генеральным подрядчиком выступил ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.