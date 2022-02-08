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АвтоМир / Дороги

В Пскове продолжаются работы по вывозу снега и противогололедной обработке дорог

09.02.2022 15:08|ПсковКомментариев: 0

Работы по вывозу снега и противогололедной обработке дорог идут в Пскове в круглосуточном режиме в связи с выпадением большого количества осадков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп», с начала февраля организация реализовала вывоз 9 828 кубометров снега. 

Работы на улице Текстильной. Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Обработку дорожного покрытия противогололедными материалами произвели, в частности, на улице Текстильной, Рокоссовского, Максима Горького, Юбилейной, Красногорской, а также на Рижском проспекте, в Гаражном проезде и других. 

Обработка лестниц

Работы на улице Чудской

Работы на улице Леона Поземского

Особое внимание организация уделяет пешеходным зонам, тротуарам и автобусным остановкам. Очистку от снега тротуаров и посадочных мест на остановках провели на улице Чудской. Аналогичные работы прошли на улицах Леона Поземского и Труда.  Отмечается, что очистка тротуаров на Рижском проспекте проходила ночью.

Работы на Рижском проспекте

ООО «СитиИнвестГрупп» занимается очисткой тротуаров от снега и на мостах. Организация проводит работы на следующих объектах: 

  1. Ольгинский мост через реку Великую,
  2. мост имени 50-летия Октября через реку Великую,
  3. Советский (Троицкий) мост через реку Пскову,
  4. Инженерный мост через реку Пскову,
  5. путепровод по улице Индустриальной (от улицы Инженерной до проходной ЗЗК),
  6. Каменный мост через ручей Колокольничий,
  7. пешеходный мост через реку Пскову, у плотины,
  8. пешеходный мост через реку Пскову, в створе Каменного переулка,
  9. мост Александра Невского через реку Великую,
  10. мост через ручей Ремонтка на объездной дороге.

Работы на Ольгинском мосту  

Также в городе продолжается работа по вывозу снега. В период с 8 по 9 февраля с улиц Олега Кошевого, Белинского, Александра Невского, Ипподромной и проспекта Энтузиастов вывезли 1296.5 м3 снега.

Вывоз снега на улице Белинского 

Помимо этого, специалисты провели работы по устранению деформации и повреждений асфальтобетонного покрытия на Ольгинском мосту в Пскове. 

ООО «СитиИнвестГрупп» напоминает жителям Пскова, что у организации появился инстаграм-аккаунт, где принимаются обращения граждан о состоянии улично-дорожной сети города.  

Теги: #ремонт дорог #дороги #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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