В Пскове продолжаются работы по вывозу снега и противогололедной обработке дорог

Работы по вывозу снега и противогололедной обработке дорог идут в Пскове в круглосуточном режиме в связи с выпадением большого количества осадков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп», с начала февраля организация реализовала вывоз 9 828 кубометров снега.
Работы на улице Текстильной. Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Обработку дорожного покрытия противогололедными материалами произвели, в частности, на улице Текстильной, Рокоссовского, Максима Горького, Юбилейной, Красногорской, а также на Рижском проспекте, в Гаражном проезде и других.
Обработка лестниц
Работы на улице Чудской
Работы на улице Леона Поземского
Особое внимание организация уделяет пешеходным зонам, тротуарам и автобусным остановкам. Очистку от снега тротуаров и посадочных мест на остановках провели на улице Чудской. Аналогичные работы прошли на улицах Леона Поземского и Труда. Отмечается, что очистка тротуаров на Рижском проспекте проходила ночью.
Работы на Рижском проспекте
ООО «СитиИнвестГрупп» занимается очисткой тротуаров от снега и на мостах. Организация проводит работы на следующих объектах:
Работы на Ольгинском мосту
Также в городе продолжается работа по вывозу снега. В период с 8 по 9 февраля с улиц Олега Кошевого, Белинского, Александра Невского, Ипподромной и проспекта Энтузиастов вывезли 1296.5 м3 снега.
Вывоз снега на улице Белинского
Помимо этого, специалисты провели работы по устранению деформации и повреждений асфальтобетонного покрытия на Ольгинском мосту в Пскове.
ООО «СитиИнвестГрупп» напоминает жителям Пскова, что у организации появился инстаграм-аккаунт, где принимаются обращения граждан о состоянии улично-дорожной сети города.