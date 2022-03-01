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В Пскове закроют Троицкий мост в 10:00

Троицкий (Советский) мост закроют в Пскове для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.

Водители могут использовать в качестве объездов мосты Кузнецкий и Александра Невского. Пешеходы могут воспользоваться пешеходным мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).

В связи с закрытием моста изменятся маршруты восьми городских автобусов №№1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124. Для удобства пассажиров на трех маршрутах организованы временные автобусные остановки. Так, для автобуса №1 временная остановка располагается на улице Кузнецкой у Летнего сада.

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На маршруте №11, который будет проходить по улице Карла Маркса, сделали две остановки: одну – перед церковью Покрова на Торгу (улица Некрасова, 33), вторую – напротив общежития ПсковГУ (улица Карла Маркса, 1). Автобус №124 «Неелово – Ваулино» будет следовать через мост Александра Невского, временная остановка на этом маршруте находится у дома №77Б по улице Юбилейной.

Актуальная информация о перекрытии Троицкого моста и схемы движения общественного транспорта находятся в чат-ботах «Псков Официально» в разделе «Реконструкция Троицкого моста» по ссылке. Расписание автобусов опубликовано на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Кроме того, отслеживать движение и нахождение автобусов на маршруте можно будет с помощью сервисов «Яндекс.Транспорт» или «Яндекс.Карты».

Реконструкция Советского (Троицкого) моста стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Она проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу подрядчику завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению.