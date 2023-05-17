Финишный слой асфальта укладывают на Троицком мосту в Пскове, движение планируют открыть 19 мая

Движение на Троицком мосту в Пскове планируют открыть в пятницу, 19 мая. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Бори Елкин / Telegram
«На Троицком мосту идет укладка финишного слоя асфальта. Стоит задача сделать это сегодня. Потом нанесут разметку. И в пятницу откроем движение», - написал Борис Елкин.
Напомним, на Троицком мосту работает ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок окончания работ по контракту – 31 июля. Осенью 2022 года мост открыли заранее для удобства граждан.
Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для движения транспорта 10 мая.