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Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 марта, в Пскове закрыли для проезда автомобилей и передвижения пешеходов Троицкий (Советский) мост в связи с его реконструкцией. Несмотря на то, что пока еще сохраняется возможность пройти по переправе, пешеходы уже начали активно использовать мост в Финском парке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Псковичам и гостям города приходится использовать в качестве объезда Кузнецкий мост и мост Александра Невского. Некоторые автомобилисты по привычке еще едут до перекрытого моста и вынуждены разворачиваться.

Планируется, что движение по обновленному мосту откроют в конце декабря 2022 года.

Напомним, реконструкция Советского (Троицкого) моста стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Она проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу подрядчику завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению.