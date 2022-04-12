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АвтоМир / Дороги

Две улицы перекроют в Пскове 15 апреля для проведения соревнований

13.04.2022 12:44|ПсковКомментариев: 0

Две улицы перекроют в Пскове для проведения соревнований по спортивному ориентированию 15 апреля на период с 12:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

«В связи с проведением соревнований по спортивному ориентированию "Венок славы Александра Невского" 15 апреля с 12:00 до 16:00 в Пскове будет закрыто движение на всем протяжении улицы Московской и на участке улицы Герцена – от улицы Первомайской до улицы Школьной. В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Труда», - говорится в сообщении. 

Администрация города принесла извинения за доставленные неудобства и попросила учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении псковичей просят обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков.

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского», а также чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа пройдут с 15 по 17 апреля в Пскове и Печорском районе. Заявки на участие в состязаниях подали более 630 человек. География спортсменов разнообразна: Псков, Великие Луки, Брянск, Великий Новгород, Воронеж, Всеволожск, Выборг, Калининград, Калуга, Кириши, Кировск, Москва, Обнинск, Петрозаводск, Приозерск, Санкт-Петербург, Смоленск, Сосновый Бор, Тамбов, Тверь, Удомля, Фрязино, Московская, Ленинградская и Новгородская области.

В пятницу, 15 апреля, в Пскове у Гремячей башни состоится городской спринт. В 12:50 будет дан общий старт для учеников 6-х классов школ города Пскова, в 13:30 стартуют спортсмены по возрастным группам. Второй день соревнований пройдет в Печорском районе в деревне Косыгино, 17 апреля состязания продолжатся в деревне Печки.

Итоги в каждой возрастной группе организаторы подведут по результатам трех дней соревнований. Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены грамотами, медалями и памятными призами. Организатором соревнований выступает спортивный клуб ориентирования «Русь».

Теги: #дороги #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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