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В Пскове ограничат движение на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской

В связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение автотранспорта на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове с 18 апреля по 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Работы проводятся в рамках ремонта Рижского проспекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик отфрезерует старое покрытие перекрестка и выполнит устройство нижнего слоя асфальта.



«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков», – говорится в сообщении.