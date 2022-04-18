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АвтоМир / Дороги

Участок проезда в центре Пскова сделали пешеходной зоной

20.04.2022 10:04|ПсковКомментариев: 1

Участок проезда от улицы Гражданской до дома №36 по Октябрьскому проспекту (вдоль сквера И. К. Кикоина и дома №38 по Октябрьскому проспекту) в Пскове определен как пешеходная зона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

«На указанном отрезке установлены соответствующие дорожные знаки. Проезд по этой территории и парковка запрещены!» - обратили внимание водителей.

Напомним, решение об организации пешеходной зоны было принято в конце прошлого года на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Это создаст условия для комфортного отдыха в сквере псковичей и гостей города, считают в администрации Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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