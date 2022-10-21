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АвтоМир / Дороги

Дорожные работы затруднят движение на Ольгинском мосту в Пскове

21.10.2022 18:50|ПсковКомментариев: 0

Дорожные работу будут идти на Ольгинском мосту в Пскове с 24 по 28 октября. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Специалисты будут изучать слои дорожной одежды, которые находятся под асфальтным покрытием. Это надо для того, чтобы грамотно составить техническое задание на ремонт мостового полотна. Напомню, он будет выполнен в этом году с использованием литого асфальтобетона», - отметил он.

Работы будут передвижными, с частичным перекрытием проезжей части. «Это может создать напряженность в дорожном движении. Призываю автомобилистов с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Вознаграждением будет качественно отремонтированное полотно, которое прослужит не один год», - добавил Борис Елкин.

Теги: #дороги #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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