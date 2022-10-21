Дорожные работы затруднят движение на Ольгинском мосту в Пскове

Дорожные работу будут идти на Ольгинском мосту в Пскове с 24 по 28 октября. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Работы будут передвижными, с частичным перекрытием проезжей части. «Это может создать напряженность в дорожном движении. Призываю автомобилистов с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Вознаграждением будет качественно отремонтированное полотно, которое прослужит не один год», - добавил Борис Елкин.