АвтоМир / Дороги

Движение транспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове планируют открыть до конца недели

Движение автотранспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове, где продолжается реконструкция дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», планируют полностью открыть до конца недели, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик рассказал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, что работы по реконструкции выполнены на 99%. По контракту они были предусмотрены до 2 декабря. Осталось выполнить пуско-наладочные работы по установке светофора, обустройство зелёной зоны.

Подрядная организация выполнила устройство всех коммуникаций, решила вопрос с электросетями - установила 130 опор освещения.

«Ночью здесь светло и комфортно», - отметил подрядчик. По его словам, также осталось организовать места для остановок общественного транспорта.

«Автобусного сообщения пока на этой улице нет. С комитетом по транспорту прорабатываем вопрос», - отметил глава администрации города Борис Ёлкин.

Гарантийные обязательства подрядная организация будет исполнять 4 года.

На круговом движении на въезде в деревню Родина губернатор Михаил Ведерников предложил установить малую архитектурную форму.