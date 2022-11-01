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Участок дороги в Себежском районе отремонтировали по нацпроекту

Участок автомобильной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Участок прошел официальную приёмку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией – ООО «Автомобильные дороги Пскова».

В рамках ремонта дорожники выполнили расчистку полосы отвода от растительности, произвели расчистку и планировку водоотводных канав, фрезерование изношенного покрытия и устройство двух новых слоев асфальтобетонного покрытия: выравнивающего и верхнего. Также в нормативное состояние приведены автобусные остановки и водопропускные трубы, восстановлены асфальтобетонные съезды, укреплены обочины и прибровочная часть.

Для безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком и краской со световозвращающими частицами.

В комитете отметили, что в рамках контракта будут отремонтированы ещё два участка дороги. Сейчас работы ведут на участке км 52+000 – 61+439 км, подрядчик приступил к устройству верхнего слоя дорожного полотна. Ремонт покрытия планируется завершить в 2022 году. Кроме того, на следующий год ремонт запланирован на участке км 25+545 - 35+200 км.