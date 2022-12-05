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В Пскове не нашли желающих строить Северный обход за 7 млрд рублей

В Пскове не нашли желающих продолжить строительство 2-го пускового комплекса Северного обхода за 7 млрд рублей. Как сообщается в документах Единой информационной системы в сфере закупок, 5 декабря подведены итоги торгов, они признаны несостоявшимися. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

Комитет по закупкам Псковской области ищет подрядчика для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс). Трасса будет соединять дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через реку Великую.

Начальная цена контракта - 7 млрд 340 млн 503 тысячи 741 рубль 28 копеек. Срок окончания работ - ноябрь 2026 года.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджетного учреждения, поступивших в виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.