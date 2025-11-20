АвтоМир / Дороги

Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода

В Псковском муниципальном округе на один год закроют для транспорта участок автодороги 158 ОП РЗ 58К-444 Хотицы – Писковичи - Муровицы. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ограничение будет действовать с км 1+070 по км 1+757 (от поворота к монументу в память о Ледовом побоище до поворота на ул. Невскую в дер. Хотицы). Планируемое время действия ограничения с 08.00 1 декабря 2025 года до 00.00 1 декабря 2026 года.

Объезд: улица Чудская – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – деревня Хотицы (до поворота на ул. Невскую) – обратно дер. Писковичи.

Ограничение будет введено в связи с выполнением работ по строительству путепровода на ПК 23+67 автодороги Северный обход г. Пскова (2-ой пусковой комплекс). Организация, обеспечивающая временное прекращение движения – ООО «ЕвроТрансСтрой» (генеральный подрядчик по строительству Северного обхода Пскова, 2-й пусковой комплекс), контактный телефон - +7(812)340-04-00.

Проект приказа проходил экспертизу в срок с 12 ноября по 19 ноября 2025 года.