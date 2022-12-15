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Как проехать круговую развязку без нарушений, рассказали псковичам

Для многих водителей, как выясняется на практике, «кольцо» по-прежнему остаётся своеобразной загадкой, отметили в псковской Госавтоинспекции. С ноября 2017 года вступило в силу постановление правительства РФ «О внесении изменений в правила дорожного движения РФ», которым изменяется порядок проезда перекрестков с круговым движением.

В редакции ПДД при въезде на перекресток равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение и который обозначен дорожным знаком «Круговое движение», водитель транспортного средства, въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку. В случае, если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

Перекресток с круговым движением - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, обозначенное дорожным знаком «Круговое движение». Движение на нем организовано только в одном направлении - против часовой стрелки. Ехать в обратном направлении по нему нельзя.

ПДД определяют, что перед въездом на перекресток с круговым движением висит знак «Круговое движение». Но возможны и другие варианты. Например, в пару к нему установлен знак «Уступи дорогу», но от этого схема проезда не меняется.

Если на кругу есть две, три или больше полос для движения, то лучше поступать следующим образом: при необходимости съезжать с круга на одном из ближайших выездов нет смысла перестраиваться левее, удобнее ехать в правой полосе без лишних перестроений. Если же вам нужно проехать весь или почти весь круг, то целесообразно переместиться ближе к центру круга. Там свободнее - и вы не будете создавать помехи въезжающим и выезжающим.

Но помните, что съехать с круга, не нарушая ПДД, можно только по крайней правой полосе. Водитель должен озаботиться перестроением заблаговременно. Пытаясь повернуть из левого ряда, он создает опасность для движения транспортным средствам, движущимся в правом ряду. При этом, в случае столкновения, виновным в ДТП будет именно он.