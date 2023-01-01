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Недостающие тротуары появятся на трёх улицах в Пскове

Недостающие тротуары появятся на трёх улицах в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Помимо дорог и мостов в 2022 году мы продолжили уделять особое внимание тротуарам. Все реконструкции, капремонты и ремонты дорог включали благоустройство прилегающей пешеходной зоны. Кроме того действует отдельная программа по созданию пешеходных дорожек. Так, более 5 км тротуаров появилось вдоль улицы Советской Армии и около 1 км – вдоль улицы Яна Райниса», – отметил Борис Елкин..

На существующих тротуарах выполнили понижение бортового камня. Работы по созданию «Доступной среды» проведены по 19 адресам.

«Запроектированы недостающие дорожки еще в трех местах. Уже заключены контракты на строительство свыше 2,5 км тротуаров по улице Шоссейной и более 1,5 км по улице Ижорского Батальона. Определены подрядчики на устройство тротуаров вдоль улицы Новгородской и Рижского проспекта к ТЦ Fjord Plaza», – уточнил глава Пскова.

Он также подчеркнул, что развитие велотранспортной системы - еще один приоритет. В 2022 году началась разработка проекта создания связанной велосети длиной более 90 км.