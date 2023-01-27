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«Беседка»: Владимир Кузь о зимнем содержании дорог в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 января. Гость студии - заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о зимнем содержании дорог региона.

«Европейская» зима показывает нам, что многие участки дорог, в том числе не так давно отремонтированные, не выдерживают так называемых переходов через ноль. В чем причина происходящего? Какую оценку можно поставить подрядчикам за обслуживание дорог? Вредит ли применение пескосоляной смеси качеству дорожного полотна?