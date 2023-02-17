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Движение по одной полосе улицы Николая Васильева ограничат в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Николая Васильева в районе дома № 75 (при движении от дома № 69 по в сторону улицы «Механизаторов проезд») в Пскове закроют в связи с проведением дорожных работ с 27 февраля по 3 марта с 8:30 до 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 6 по 10 марта с 8:30 до 18:00 ограничение будет действовать в обратном направлении по одной полосе проезжей части улицы Николая Васильева в районе дома № 75 (при движении от улицы «Механизаторов проезд» в сторону дома № 69 по ул. Николая Васильева).

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.