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Нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Дедовичском районе устранили по требованию прокуратуры

Нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Дедовичском районе устранили по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По результатам проверки деятельности органов местного самоуправления и ГБУ ПО «Псковавтодор» прокуратура Дедовичского района с привлечением сотрудника ОГИБДД МО МВД России «Дедовичский» выявила факты ненадлежащего содержания более 10 автомобильных дорог местного и регионального значения. Уборку дорог, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов от снега и наледи проводили несвоевременно, отметили в ведомстве.

В адрес должностных лиц, ответственных за содержание автомобильных дорог, внесли представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время нарушения устранили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.