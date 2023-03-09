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Контроль оплаты проезда по платным дорогам разграничили в России

Правительство РФ одобрило разграничение контроля по оплате проезда машин на платных трассах, сказано в сообщении на сайте кабмина.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — приводит сообщение правительства агентство «Прайм».

Проект федерального закона уточняет разграничение федерального, регионального и муниципального контроля на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в соблюдении порядка оплаты за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам.

Уточняется, что проект разработан в целях улучшения регулирования в области административной ответственности за неуплату проезда по платным дорогам и платным участкам автомобильных дорог.