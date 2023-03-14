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Из сугробов в лужи

Жители Завокзалья, как и других микрорайонов Пскова, обрадовались и одновременно расстроились оттепели. С одной стороны, наконец-то растают сугробы, с другой — на их месте образуются огромные лужи. Автомобилисты надеются, что асфальт не исчезнет вместе с ледяными наростами, а пешеходы подготовили на смену «когтям» резиновые сапоги и задумались о покупке лодок.

Почему зимой проезжая часть в переулке Машиниста превратилась в колдобины? Кто отвечает за расчистку этой дороги, и когда её отремонтируют? Что творится во дворах многоквартирных домов? Выяснила Псковская Лента Новостей.

Переулок Машиниста, 14 марта

Наледь и застои

С наступлением холодного времени года жители Завокзалья постоянно рискуют быть отрезанными от центра. В период снегопадов и заморозков единственная автодорога, по которой можно выехать с территории многоквартирных домов по переулку Машиниста, превращается в ледяные рельсы. А в оттепель повсеместно образуется самое настоящее болото - неудивительно, что район получил соответствующее название. В итоге на протяжении нескольких месяцев здесь комфортно передвигаться лишь на внедорожнике, так как легковые автомобили регулярно застревают в сугробах и буксуют в колеях, а во время плюсовых температур тонут в лужах.

Пешеходам тоже приходится несладко: они вынуждены прыгать, лавировать средь луж и снежных валов, рискуя попасть под колёса проезжающих машин. О тротуарах мечтать не приходится - уже неоднократно говорилось о невозможности их обустройства по ряду объективных причин.

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«Без ледоступа тут не обойтись», «Когда почистят хотя бы обочины?», «Всю подвеску угробили на этих ямах», - жалуются жители в соцсетях и шлют обращения во все возможные инстанции.

За уборку в данной части города отвечает Псковский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор». В организации сообщили, что очистка и посыпка проезжей части в переулке Машиниста производилась семь раз в феврале и дважды в марте. Эту информацию подтверждают данные системы ГЛОНАСС, которая отслеживает маршруты движения уборочной техники.

Уборочная техника в переулке Машиниста, 12 марта

В «Псковавтодоре» также пояснили, что участок относится к группе «Г» (магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные, поселковые дороги — прим. ред.), что допускает устройство уплотненного снежного покрова. При появлении положительной температуры на нём могут образовываться наледи, а в связи с таянием снега присутствуют застои воды.

«Устранение наледи производится механизированным способом при помощи распределения фрикционного материала (песка или отсева) и очистки автогрейдером. Застои воды убираются с помощью устройства поперечных дренажных прорезей в обочинах», - добавили в компании.

С приходом весенней оттепели на улицах данной группы «Псковавтодор» будет чистить талый снег автогрейдером и обрабатывать проезжую часть противогололёдными материалами.

Вооружившись лопатами

Однако асфальтовое покрытие от этого лучше не станет, проезжая часть давно нуждается в ремонте. В администрации Пскова нам сообщили, что для приведения в порядок дороги в переулке Машиниста требуется порядка 6,5 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика запланирован на этот год.

Местные жители скептически относятся к предстоящему ремонту. «Пока не отведут талые и грунтовые воды, работы насмарку, у любой дороги по краям должны проходить дренажные канавы, а тем более в районе с высоким уровнем грунтовых вод. Не надо забывать, переулок Машиниста, как и другие улицы, находится в треугольнике железных дорог, где по краям железной дороги тоже должны быть дренажные канавы для укрепления насыпи», - заметила одна из подписчиц группы микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

Просят собственники навести порядок и во дворах микрорайона. Так, жители дома № 3 по переулку Машиниста подали заявку на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды». С учётом большого количества желающих в городе облагородить свой двор сроки благоустройства пока не оговариваются.

«Между первым и третьим домом — да, там беда, - подтвердил директор ООО «Ваш микрорайон», которое обслуживает дома №№ 1, 3 и 9 по переулку Машиниста, Александр Семёнов. - Там дорога находится ниже, вода замерзает - получаются глыбы, машинам не проехать. Это извечная проблема первого и третьего домов». По словам местных жителей, в этом дворе застревают не только личные авто, но и машины Скорой помощи.

Александр Семёнов добавил, что в период снегопадов на подведомственной организации придомовой территории ежедневно работала спецтехника. «У нас была написана заявка на прочистку дворовых проездов, во все снегопады ходил городской трактор», - заверил руководитель управляющей компании.

Он уточнил, что колея возле дома № 9 появилась только в конце февраля, ранее там всё было вычищено буквально до асфальта. Кроме того, организация неоднократно нанимала трактор для расчистки парковки возле указанного дома. «Был снегопад, днем плюсовая, ночью минусовая температура - вот и получилась небольшая колейность. Сегодня дождь прошел, меньше стало», - заметил Александр Семёнов и добавил, что посыпка противогололёдными материалами во дворах регулярно ведётся. Сегодня утром дворник тоже был на посту.

Дорога возле дома № 5, фото сделано 11 марта

Уборщик ООО «Единый город», в управлении которого находятся дома №№ 5 и 7 по переулку Машиниста, также трудится каждый день. Во время снегопадов были задействованы дополнительные сотрудники, при необходимости управляющая компания нанимает трактор.

«Уборка производится. Посыпаем, убираем, чистим, обрабатываем оледенение. Дворник у нас хороший, жильцы не жаловались», - заверили в «Едином городе».

С наступлением оттепели специалисты компании вместе с директором выехали на место, чтобы оценить масштаб предстоящих работ. «Сегодня поедут убирать. Если не получится лопатами, будем трактор нанимать», - отметили в управляющей организации.

Дождливое будущее

В такое время года коммунальным службам города остаётся, разве что, посочувствовать. Сначала все силы были брошены на уборку после сильных снегопадов - количество осадков в Пскове этой зимой превысило норму на 50%, а в первую декаду марта в регионе выпало снега на 30% больше положенного.

«Уборочная техника уже стоит наготове, и выйдет как только снегопад немного стихнет. Подрядчики сегодня будут задействовать все свои резервы для ликвидации последствий снегопада», - докладывал глава Пскова Борис Елкин 11 марта в своём Telegram-канале.

Теперь предстоит борьба с талыми водами. Очевидно, что коммунальщики готовятся не только к предупреждению подтоплений, но и к традиционному вороху обращений горожан, недовольных грязью во дворах и огромными лужами у подъездов.

И хотя синоптики не прогнозируют полного таяния снега в Псковской области на этой неделе, сугробы ощутимо уменьшатся и превратятся в лужи. Преждевременных паводков не ожидается, так как, по данным Гидрометцентра, с 19 марта грядёт некоторое понижение температур. Другими словами, всё подтаявшее снова замёрзнет.

Да и сейчас ситуация на тротуарах оставляет желать лучшего. В связи с чем в Псковской городской поликлинике напомнили правила безопасности при гололёде. Во избежание травм псковичам советуют подбирать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе и отказаться от каблуков. Пожилым людям рекомендуется брать на прогулку трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Псковичам всех возрастов советуют смотреть под ноги, по возможности обходить места с наклонной поверхностью, не носить тяжелые сумки и не держать руки в карманах во избежание падения. Лайфхак от медиков, если вы поскользнулись: присядьте, в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. После можно попросить о помощи прохожих, а при наличии травм следует обратиться к врачу.

С наступлением весны Псков ежегодно «плывёт». Причиной тому называют обильные зимние снегопады, не справляющиеся с потоком воды ливнёвки и не всегда качественную уборку. Дорожникам и городским службам в данной ситуации хочется пожелать сил и добросовестного выполнения своих обязанностей. А жителям в ожидании сухого времени года придётся запастись терпением, сапогами и постараться не сменить их на костыли, передвигаясь по скользким тротуарам.

Ульяна Ловыгина