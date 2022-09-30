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Общество

Мир через дырку в заборе

03.10.2022 14:12|ПсковКомментариев: 0

Название одного из крупных микрорайонов Пскова перекликается со сказочным Зазеркальем. Только единорогов и говорящих цветов в Завокзалье нет. Как и школ, детских садов, поликлиник, почты, автобусного сообщения. Тысячи человек, буквально отрезанные от остального мира, вынуждены ежедневно преодолевать полосу препятствий по пути на работу, в больницу или магазин.

Псковская Лента Новостей выяснила, с какими еще проблемами сталкиваются люди, проживающие по ту сторону железнодорожного вокзала, и что об этом думают городские власти.

 

Стеснённые условия

Завокзалье - исторически сложившийся микрорайон Пскова, отделённый от центральной части железнодорожными путями. Состоит он из трёх кварталов, которые получили сленговые названия Птичник, Болото и Лепеши. Большую часть территории занимает частный сектор.

С одной стороны, это спокойный зелёный уголок, без шума, пыли и каменных джунглей, до центра города — рукой подать. Но еще с советских времён район носит депрессивный характер. Трудности, с которыми сталкиваются жители, муниципальным властям давно известны. Многие проблемы имеют ряд объективных причин, в основном, связанных с большим количеством объектов РЖД. Поэтому за определенные вопросы местные власти не могут нести ответственность. Однако это не означает, что ничего не надо делать, ведь там живут люди, и их проблемы надо решать.

К примеру, транспортная доступность в Завокзалье считается низкой, так как напрямую через рельсы проехать нельзя. Пешеходам еще сложнее — для них оборудованы два пешеходных моста и путепровод на Крестовском шоссе. И если молодой здоровый человек без труда преодолеет сотню ступеней, то старикам и женщинам с колясками это сделать гораздо сложнее. Пешеходные сооружения оборудованы для маломобильных групп, можно даже воспользоваться кнопкой вызова сотрудников ОАО «РЖД», которые окажут помощь при переходе. Но один вид металлических направляющих, по которым нужно поднимать/спускать коляску приводит в отчаяние. А зимой, когда мосты покрываются гололёдом, ситуация становится еще более плачевной.

Жалобы на состояние сооружений в зимний период регулярно поступают городским властям. Те, в свою очередь, направляют в адрес Псковской дистанции пути ОАО «РЖД», являющийся собственником объектов, письма о необходимости содержать их в нормативном состоянии, регулярно проводить уборку, в том числе на прилегающей территории, ремонтировать ступени и устранять перебои в работе освещения. В прошлом году это работало — мост регулярно чистили от снега и наледи, подсыпали песком во время гололёда.

Чего не скажешь про обочины на улице Железнодорожной, по которой жители Болота ходят на вокзал. Тротуаров и пешеходных переходов там нет и не было, зимой школьники и работяги каждое утро пробираются сквозь сугробы, либо идут прямо по проезжей части. Её, к счастью, чистят.

В администрации города Пскова отметили, что сделать тротуары на этом участке не получится «из-за стесненных условий: близкого расположения частных владений (домов, участков), железнодорожных путей, а также инженерных сетей, которые располагаются под землей».

Качать ноги, готовиться к Олимпиаде

Новый переход через рельсы тоже не появится, так как станция «Псков Пассажирский» включена в перечень объектов транспортной безопасности. На ней «установлен особый допуск физических лиц, что исключает возможность строительства нового пешеходного перехода», говорится в ответе областного комитета по транспорту на обращение на сайте губернатора.

Жителям Болота в качестве альтернативы советуют использовать пешеходно-автомобильный мост, в народе именуемый виадуком. На нём оборудованы пешеходные дорожки, он пригоден для движения маломобильных групп. Но есть одно «но» — до Крестовского путепровода еще необходимо добраться. Данный маршрут длиннее в два раза, и по пути есть несколько препятствий. Во-первых, разбитый переезд без тротуаров возле депо, где и здоровый человек ногу сломит. Во-вторых, узкий тротуар на улице Рельсовой, где сложно разойтись двум пешеходам. Во время осадков на проезжей части скапливается вода, и идущие к виадуку частенько принимают холодный душ.

«Осенью утопаем в воде, зимой как цирковые гимнасты скользим, падаем, получаем переломы. Или пробираемся сквозь сугробы», - жалуются жители Завокзалья.

До недавнего времени под путепроводом была «народная тропа», по которой проживающие на Болоте и Птичнике сокращали путь. Но в целях безопасности руководство РЖД загородило проход металлической сеткой. «Нас буквально отрезали от города, все протоптанные дорожки через пути перекрыли. Это было не слишком безопасно, но удобно», - сетует жительница улица Рельсовой Анна.

Теперь ей и соседям приходится подниматься на виадук. Но сделать это без риска попасть под машину можно только с одной стороны, где имеется тротуар и искусственная неровность.

Глава администрации Пскова Борис Елкин неоднократно отмечал, что виадук — больная тема. Но забор под ним – это требование транспортной безопасности, по-другому РЖД поступить не могли.

«Будем качать ноги, готовиться к Олимпиаде», - обреченно вздыхают жители Завокзалья.

Прошлись по ёлочкам

Есть и хорошие новости - дороги на Завокзалье понемногу приводят в порядок. К примеру, ещё в 2019 году была отремонтирована улица Железнодорожная. Сейчас на некоторых участках появились дефекты, но, как отметили в администрации города, покрытие «находится в удовлетворительном состоянии».

В том же году заасфальтировали улицу Рельсовую, обустроили тротуары. Правда, расширить их не получится из-за тех же «стесненных условий».

Не ясна и судьба разбитого переезда возле железнодорожного депо, который находится в ведении ОАО «РЖД». Администрация Пскова неоднократно направляла в адрес руководства компании письма с просьбой привести дорогу в нормативное состояние. Периодически ямы подсыпают щебнем, но автомобилисты по-прежнему рискуют оставить подвеску.

Похожая ситуация сложилась на Птичнике, жители которого уже давно мечтают об асфальте. В администрации уточнили, что в настоящее время заключен муниципальный контракт на ремонт улиц Дновской, Спартака, улицы Торфяной (в том числе улицы 2-й Торфяной). До 23 августа 2023 года должно быть выполнено устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, установлены искусственные дорожные неровности, проведены мероприятия по укреплению обочин, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Дворы многоквартирных домов, которые тоже есть на Завокзалье, ремонтируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году была благоустроена дворовая территория дома № 5 по переулку Машиниста. На днях здесь заменили детский игровой комплекс, который отслужил положенное время. Однако во время установки техника повредила зелёные насаждения.

В жалобе на сайте губернатора отмечается, что демонтаж старой площадки прошёл безболезненно, чего не скажешь о монтаже новой. Незадолго до этого собственники посадили во дворе красивые ёлочки, которые сложно не заметить, но техника прошлась именно по ним. «Хотя с площадки можно выехать с другой стороны, не задев труд людей. Почему подрядчики не обговаривают с председателями домов фронт своих работ? Не сомневаюсь, что и автовладельцы переставили бы свои машины, чтобы техника не лезла на газоны и посадки», - негодует жительница переулка Машиниста.

Планируется привести в порядок соседний двор, между домами № 1 и № 3 по переулку Машиниста, который пока что представляет печальное зрелище. Заявку на участие в отборе для включения в муниципальную программу собственники подали, остаётся дождаться результатов.

«Вопрос ремонта асфальтового покрытия проездов в районе переулка Машиниста будет рассмотрен в перспективном периоде при условии финансирования из бюджета Псковской области в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети», - добавили в городской администрации.

Школ и детсадов пока не планируется

Подать заявку на участие в программе «Формирование современной городской среды» советуют и жителям Лепешей. Сделать это может любой человек, достигший 14-летнего возраста, представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций. В 2022 году заявки принимают до 31 октября.

Для участия в программе необходимо выбрать территорию, где может быть установлена площадка. Например, у домов №№ 5, 7, 9 по улице Солнечной. После этого следует должным образом оформить заявку и сдать ее в управление городского хозяйства администрации города Пскова. «Все заявки будут реализованы в перспективном периоде по мере финансирования», - заверили власти.

Есть еще один вариант получения денег на детскую площадку — создать в пределах территории многоквартирного дома ТОС, который может в упрощенном режиме заручиться государственной поддержкой. В Псковской области есть масса успешных проектов, реализованных благодаря этому институту. Пакет документов помогут подготовить в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова.

Вопрос запуска автобусного маршрута на Завокзалье, к сожалению, так просто решить не получится. В декабре 2021 года проблема обсуждалась на уровне города и области, озвучивалась идея организовать автобус малого класса от Привокзальной площади, что позволило бы добираться до центра города, минуя пешеходные мосты через железнодорожные пути. Но идея так и осталась только на страницах СМИ. А жители Лепешей продолжают ходить на вокзал через дырку в заборе, так как это самый короткий путь к транспортной артерии.

Неплохо выглядит перспектива строительства путепровода над железнодорожными путями в створе улицы Советской Армии, где автомобилисты подолгу стоят в пробках во время закрытия переездов. Виадук может появиться после реализации проекта капитального ремонта Ольгинского моста и при условии достаточного финансирования, сообщили в администрации Пскова.

А вот новых школ и детских садов на Завокзалье нет и пока не предвидится. «В границах территории «Завокзалья» проекты планировки и проекты межевания территории, предусматривающие размещение указанных в обращении социальных объектов, не разрабатывались», - говорится в ответе администрации Пскова. В микрорайоне есть только МБОУ «Псковская школа-интернат», на территории которой, кстати, в этом году открылась универсальная спортивная площадка.

Всем детям, проживающим на территории Завокзалья, предоставляют места в близлежащих муниципальных образовательных учреждениях. Жалоб и обращений по этому поводу в управление образования не поступало, подытожили в городской администрации.

Низкая транспортная и пешеходная доступность, неразвитая инфраструктура, плохие дороги, узкие тротуары, неблагоустроенные дворы, недостаток освещения — большая часть этих проблем актуальна не только для Завокзалья, но и для других микрорайонов Пскова. Городские и областные власти изо всех сил стараются найти ответы на самые наболевшие вопросы, и в ряде случаев это получается. Просто не всегда так быстро, как хотелось бы. Несмотря на то, что территория за вокзалом не включена в Стратегию развития города Пскова до 2030 года, положительные изменения там присутствуют. Поэтому есть надежда, что микрорайон продолжат благоустраивать и развивать в рамках различных муниципальных и федеральных программ.

Ульяна Ловыгина

Теги: #ремонт дорог #дороги #мосты #Завокзалье #вокзал
Источник: Псковская Лента Новостей
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