АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о содержании дорог

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова поговорит с экспертами и радиослушателями о том, как прошел зимний сезон для дорожной отрасли региона, почему сложилась непростая ситуация с содержанием дорог и какие дорожные объекты будут отремонтированы в предстоящий весенне-летний период.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.