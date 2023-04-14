О дорожных работах на трассе Р-23 предупредили псковских автомобилистов

Об ограничениях движения на трассе Р-23, связанных с производством дорожных работ 21 апреля, предупредили жителей Псковской области в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На участках автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия будут вестись дорожные работы:
- 33-35 километры ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;
- - 149-153 километры ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка швов и трещин.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?