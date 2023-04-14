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Каждый год вместе со снегом в Псковской области тает асфальт – Антон Минаков

Разобраться с дорожной обстановкой в Псковской области призвал на сессии Псковского областного Собрания лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Считаю, что у нас вопрос более насущный, чем отмена драпировки мавзолея Ленина в День Победы, озвученный ранее. С приходом весны изменилась ситуация по обращениям граждан. Если зимой в основном поступали вопросы по медицинскому обслуживанию, то весной участились обращения по дорожной обстановке в регионе, по состоянию дорожного полотна. Мы провели некую работу в этой части. Коллеги, федеральные законы №196 "О безопасности дорожного движения" и №257 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности" соблюдаются плохо», – констатировал Антон Минаков.

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Лидер фракции ЛДПР в Собрании сообщил, что направил депутатские запросы с просьбой о возбуждении производств по административным правонарушениям по статье 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» в управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«К сожалению, до сессии ответы на запросы не пришли. Коллеги по областному Собранию, которые избрались по округам, прошу высказаться. Серьезные вопросы к дорогам в Себежском, Пыталовском и Усвятском районах. И в целом по области у нас каждый год после зимы вместе со снегом сходит и асфальт», – заключил он.