Общество

Псковские коммунисты призвали прекратить драпировку мавзолея Ленина на 9 мая

Прекратить практику драпировки мавзолея Ленина на время проведения Парада Победы 9 мая призвал руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Дмитрий Михайлов на сессии регионального парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждый год накануне Дня Победы депутаты от КПРФ напоминают о недопустимости драпировки мавзолея Владимира Ильича Ленина. Наш лидер Геннадий Зюганов направил письмо верховному главнокомандующему с просьбой запретить драпировку во время военного парада. Мавзолей по праву является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне, ведь он стал свидетелем легендарного парада 1941 года, поднимавшего дух защитников Москвы и всего Советского Союза», – отметил Дмитрий Михайлов.

Он также добавил, что гражданский долг нынешних поколений - отдавать дань памяти народу-победителю, относиться с бережностью к истории. «Мавзолей - такая же святыня, как и Красное знамя Победы. КПРФ требует запретить драпировку Мавзолея, прекратить глумление над исторической памятью», – заключил он.