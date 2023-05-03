Названа причина отключения светофоров на Рижском проспекте в Пскове

Светофоры на Рижском проспекте в Пскове не работают из-за отключения энергетиками на профилактические работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Светофорный объект на перекрестке улиц Труда и Школьной сейчас работает в штатном режиме. В работе светофора были сбои из-за выхода из строя системы оповещения зеленого света.
Как сообщалось ранее, не работают светофоры на перекрестке Рижского проспекта и улицы Народной, а также на пешеходном светофоре у дома №31.
«На перекрестке Труда - Школьная светофор ведет себя весьма странно - всем красный показывает, утром не работал вообще (второй раз за неделю)», – отметили подписчики Telegram-канала «Псков. За рулем».