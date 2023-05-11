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Более 30 километров дороги Порхов – Успенье специалисты отремонтируют в этом году по нацпроекту

В Порховском районе продолжается ремонт автомобильной дороги Порхов – Успенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В этом году в нормативное состояние специалисты приведут четыре участка, общей протяженностью более 30 км (км 14+413 – км 27+503, км 42+500 – км 49+940, км 53+525 – км 55+127, км 55+550 – км 63+830).

Автодорога входит в опорную дорожную сеть Псковской области, она связывает федеральную трассу Р-56 и региональные маршруты, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Обновлением трассы занимается подрядная организация АО «Буер» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Стоимость ремонта 844 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

На объекте ведется замена крайних звеньев труб, расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности и деревьев мягких пород. На некоторых участках дороги уже отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, а на участке с 14 по 27 км подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя.

Также ведомостью работ предусмотрено: восстановление существующей укрепленной части обочин и виражей, ремонт асфальтобетонного покрытия, пересечений и примыкай, ремонт автобусных остановок, укрепление обочин. В завершение работ будет нанесена разметка краской и термопластиком со светоотражающими стеклошариками.

Работы на объекте должны быть завершены в начале августа этого года.

Автодорога Порхов – Успенье относится к III технической категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет 8 метров.