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Катафоты для отпугивания диких животных появились на Северном обходе Пскова

Для обеспечения безопасности дорожного движения на Северном обходе Пскова «Псковавтодор» установил 40 светоотражателей на металлических столбах для отпугивания диких животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Катафоты на столбах установлены на расстоянии 100 м, а в местах повышенной опасности и на участках, где были зафиксированы ДТП с участием диких животных – 50 м.

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«Оптическая система предупреждения в сумерках или ночью направляет свет фар приближающегося автомобиля в сторону обочины. В результате возникает постоянно меняющийся оптический предупреждающий забор, который заставляет животных двигаться в сторону противоположную от автодороги», - объяснили принцип работы светоотражателей в комитете.

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Там добавили, что отражается свет исключительно на обочину, так что для участников дорожного движения на дороге нет опасности ослепления. Благодаря его использованию происходит «ограничение» естественной среды обитания животных от транспорта, если автомобиль удаляется, оптический забор «отключается» и животные могут спокойно пересечь дорогу.

Также на данном участке специалисты установили дополнительные информационные щиты, предупреждающие об аварийно-опасных участках трассы.

«Рекомендуем водителям быть предельно внимательными, особенно в местах, где возможно появление диких животных», - добавили в комитете.