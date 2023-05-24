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Лосей заметили на горе Соколихе под Псковом. ВИДЕО

Лосей заметили на горе Соколихе у монумента в память о Ледовом побоище под Псковом. Видеозапись очевидцы опубликовали в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Татьяна Соловьёва / «ВКонтакте»

«Много их в этом году. И лосей, и косуль», – прокомментировал пост подписчик сообщества.

Ещё одна местная жительница поделилась снимком своей встречи с лосями.

«Только минут 15 назад встретила, поворот на кладбище Белый мох, второй спрятался в кустах», – уточнила женщина.

Ранее двух лосят заметили ночью на улице Леона Поземского.

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Позднее была выдвинута версия, что виновным в повреждении остановочного павильона на улице Леона Поземского может оказаться лось.