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Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове. ФОТО

Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове сегодня, 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее о планах провести выборочный ремонт на участке улицы Розы Люксембург от улицы Киселева до улицы Максима Горького сообщал глава города Борис Елкин. Аналогичные работы планировалось провести по 13 адресам в Пскове.

Градоначальник также пояснял, что это не ремонт дороги, а, по сути, ямочный ремонт. Рабочие будут срезать большими участками старое покрытие и укладывать один слой асфальта.