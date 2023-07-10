Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове. ФОТО

Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове сегодня, 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее о планах провести выборочный ремонт на участке улицы Розы Люксембург от улицы Киселева до улицы Максима Горького сообщал глава города Борис Елкин. Аналогичные работы планировалось провести по 13 адресам в Пскове.
Градоначальник также пояснял, что это не ремонт дороги, а, по сути, ямочный ремонт. Рабочие будут срезать большими участками старое покрытие и укладывать один слой асфальта.