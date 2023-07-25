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В Пскове приступают к устройству полноценного перекрестка улиц Чудской и Алмазной

К устройству полноценного перекрестка улиц Чудской и Алмазной приступают в Пскове. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, определен подрядчик, который выполнит работы по переустройству светофорного объекта на пересечении улицы Чудской с улицей Алмазной. Начальная цена составляла 6 млн 105 тысяч 460 рублей 80 копеек.

Дата окончания выполнения работ: 31 августа 2023 года. На конкурс было подано шесть заявок, победителем стало ООО «Скорпион-Групп» с предложением 4,7 млн рублей.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, работы по переустройству светофора связаны с изменением схемы движения на перекрестке. Дорожную часть работ выполнит ООО «ДАФ» в рамках ремонта улицы Алмазной.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщал о решении сделать полноценный перекресток на перекрестке улиц Чудской и Алмазной. Это позволит автомобилям, следующим с улицы Алмазной, поворачивать налево, вместо того, чтобы двигаться через 4 полосы направо на существующий разворот. Нововведение позволит исключить нелепые ДТП.