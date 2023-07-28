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Два автомобиля столкнулись на улице Чудской в Пскове

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Два автомобиля столкнулись на улице Чудской в Пскове сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Авария произошла в кармане для разворота в сторону улицы Юбилейной. Транспортные средства получили технические повреждения.