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Тротуары в Пскове очищают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

За состоянием улично-дорожной сети Пскова в ежедневном режиме продолжают следить сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Дорожники очищают тротуары и проезжую часть, стригут газоны вдоль дорог, убираются на автобусных остановках, проводят текущий ямочный ремонт и выполняют другие работы по содержанию городских улиц.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: