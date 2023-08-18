АвтоМир / Дороги

Виктор Остренко: В любом районе дороги являются основными артериями жизни

В любом районе дороги являются основными артериями жизни, которые способствуют организации не только деятельности хозяйствующих субъектов, но и, как например в случае с Печорами, туристического трафика. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, комментируя итоги рабочего выезда в Печорский район. 21 августа депутат осмотрел несколько объектов вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и спикером областного Собрания Александром Котовым.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Состояние дорог лучше многих других маркеров свидетельствует о готовности встречать гостей, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, говорит о развитии самого муниципалитета как туристского центра», - отметил Виктор Остренко.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели два участка общей протяженностью 12 км. Ремонт дороги, ведущей в Печоры и к государственной границе России с Эстонией, завершится к юбилею Псково-Печерского монастыря.