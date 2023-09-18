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АвтоМир / Дороги

Свыше 220 псковских дорог планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году по нацпроекту

18.09.2023 20:27|ПсковКомментариев: 0

Ввод в эксплуатацию 224 объектов дорожного строительства и реконструкции планируется в 2023 году на региональной и местной сети дорог в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Новые современные дороги и искусственные сооружения, которые возводятся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», позволяют разгрузить городские магистрали, а также обеспечить связанность территорий и развитие экономического потенциала субъектов страны, напомнили в комитете. 

«Благодаря нацпроекту продолжаются масштабные работы по развитию дорожной сети российских регионов. В 2023 году в субъектах реализуется большое количество важных инфраструктурных проектов, при этом на многих из них находятся в финальной стадии готовности, а на некоторых уже открыто движение транспорта. В эксплуатацию на сегодняшний день введено 30 таких капиталоемких объектов», — подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Псковской области завершена масштабная реконструкция Советского (Троицкого) моста в Пскове. В июле этого года четырёхполосное сооружение через реку Пскову досрочно введено в эксплуатацию. Мост связывает две части города, а также соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова.

Конструкция моста полностью обновлена, при этом сохранен исторический вид сооружения. На объекте установлены береговые и промежуточные опоры, обустроено пролетное строение, на проезжей части уложено три слоя дорожного покрытия, благоустроена подмостовая зона, смонтировано наружное освещение. Нанесена дорожная разметка, теперь здесь четыре полноценные полосы движения. На мосту смонтирована архитектурная подсветка. Общая протяжённость объекта — 121 м.

В Печорском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. По нацпроекту к нормативу приводится II-й пусковой комплекс общей протяженностью 5,288 км (с 16+400 – 22+882 км).

Трасса проходит через населенные пункты Киршино, Кулиско и Дальнево, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Для повышения качества данного отрезка дороги и расширения его пропускной способности в рамках реконструкции участок трассы с песчано-гравийным покрытием будет переведен в асфальтобетонное покрытие.

На объекте завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автобусных остановках и тротуарах. Сейчас подрядчик выполняет устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, кюветов и укрепление откосов насыпи растительным грунтом. Впереди установка перильного и барьерного ограждения, сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также будет нанесена дорожная разметка. Кроме того, будет выполнено устройство наружного освещения на автобусных остановках.

Все работы планируется завершить в конце октября текущего года.

Теги: #дороги #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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