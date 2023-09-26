Тротуар на улице Ижорского батальона в Пскове начали асфальтировать

Работы по благоустройству тротуара на улице Ижорского батальона в Пскове близятся к завершению. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Григорий Стороненков / «ВКонтакте»
«В Овсище близятся к завершению работы по благоустройству тротуара на улице Ижорского батальона. Подрядчик приступил к укладке асфальта», - рассказал Григорий Стороненков.
Напомним, летом на улице Ижорского Батальона прошел ремонт дороги картами.