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Тротуар на улице Ижорского батальона в Пскове начали асфальтировать

Работы по благоустройству тротуара на улице Ижорского батальона в Пскове близятся к завершению. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Григорий Стороненков / «ВКонтакте»

«В Овсище близятся к завершению работы по благоустройству тротуара на улице Ижорского батальона. Подрядчик приступил к укладке асфальта», - рассказал Григорий Стороненков.

Напомним, летом на улице Ижорского Батальона прошел ремонт дороги картами.