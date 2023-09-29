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АвтоМир / Дороги

Центр Пскова закроют для автомобилей с 6:00 до 17:00

30.09.2023 05:00|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением в Пскове областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень – 2023» временно прекратят движение автотранспорта по улице Советской (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова, улице Советской (от Октябрьской площади до улицы Детской). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать 30 сентября с 6:00 до 17:00.

К тому же, до 17:00 30 сентября запрещена остановка транспортных средств по улице Советской на участке от Октябрьской площади до улицы Детской, по Октябрьскому проспекту от дома № 16 до дома № 14.

В качестве объезда можно использовать улицы Труда, Инженерную, Кузнецкую, Максима Горького, Гражданскую, Юбилейную, Леона Поземского, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальную, Рижский проспект, мосты имени 50-летия Октября, Ольгинский, имени Александра Невского.

Движение городского общественного транспорта в этот период будет осуществлять по измененной схеме.

Автобусы маршрутов №№ 3, 4, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улицам Коммунальной, Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 115, 126, 129, 130 с автовокзала следуют по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, далее по улице Гражданской, площадь Победы, через Дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобус маршрута № 109 от автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на улицу Кузнецкую, далее по улицам Инженерной, Алтаева, «Архив», по улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 следует от цементных складов через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, через площадь Победы на Цементные склады.

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 следуют от Снятной горы по улицам Ижорского Батальона, Леона Поземского с поворотом на улицы Труда, Текстильную, Алтаева, Инженерную с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А следуют через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал; от Вокзала по улице Советской, площадь Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» рейсами с автовокзала на 9:35 и 13:35 следуют по улице Советской, через площадь Победы, по улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 106 рейсом на 7:10 отправляется от остановки «площадь Ленина» у кинотеатра «Октябрь», следует по улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы (с обязательной остановкой), по улице Гражданской и далее на вокзал.

Автобусы маршрутов №№ 22, 30, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 136, 137, 138, 166, 174 следуют без изменения схемы движения.

Автобусы маршрутов №№ 119, 122, 132, 139, 151, 161, 163, 164 следующие от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы (с обязательной остановкой), улице Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлении, (остановка «Детский парк» отменяется).

Автобус маршрута №163 от площади Победы следует по улице Стрелковой Дивизии в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов №№ 119, 132, 139, 151, 163, 164, отправляющиеся от улицы Текстильной, с улицы Звездной следуют по улицам Текстильной, Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (остановки «12 школа», «Детский парк» отменяются).

Теги: #псков #ограничения движения
Источник: Псковская Лента Новостей
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