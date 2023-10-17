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Движение грузового транспорта ограничили на двух дорогах в Пустошкинском районе

Ограничение движения грузового автотранспорта на двух региональных дорогах в Пустошкинском районе вводят с 18 октября до 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Запрет вводится для движения грузового автотранспорта массой более 3,5 тонны:

️ ️на автодороге Красное - Юшково - Монино на участке км 0+000 - км 9+800.

️ на автодороге Пустошка - Щукино - Алоль на участке км 12+000 - км 62+500.

«Дальнейшее движение большегрузного транспорта по этим автодорогам может привести к увеличению разрушений проезжей части и невозможности безопасного проезда. На период ограничения движения на участках будут проведены работы по восстановлению профиля и ровности дорожного покрытия. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», – рассказали в комитете.