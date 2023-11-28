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В Псковской области освоили 77% средств регионального дорожного фонда

По состоянию на 27 ноября в Псковской области освоено 10 млрд 671 млн рублей средств регионального дорожного фонда (или 77% от годового объема). Об этом в ходе парламентского часа на 26-й сессии Псковского областного Собрания 30 ноября сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что общий объем регионального дорожного фонда на 2023 год составляет 13 млрд 922,5 млн руб., в том числе за счет федерального бюджета– 4 млрд 792,1 млн руб., за счет областного бюджета – 9 млрд 130,4 млн руб.

Средства регионального дорожного фонда направляются на региональную сеть автодорог – 10 млрд 428 млн руб. (75% от общего объема); местную сеть автодорог – 3 млрд 191,3 млн руб. (23%); развитие системы фотовидеофиксации нарушений правилдорожного движения – 139,3 млн руб. (1%); прочие расходы – 163,9 млн руб. (1%).

Общий объем средств, предусмотренных на содержание региональных дорог, составляет 2 млрд 563 млн руб. Работы по содержанию дорог помимо комплекса текущих мероприятий летнего и зимнего содержания включают в себя комплекс следующих выполненных по итогам 2023 года работ по:

• восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия – 38,4 км;

• восстановлению профиля гравийных дорог – 35,8 км;

• ремонту водопропускных труб - 57 шт.;

• восстановлению кюветов – 138,91 км;

• вырубке кустарника – 283га;

• установке автопавильонов - 50 шт.;

• установке барьерных ограждений – 442 п. м;

• установке пешеходного ограждения - 258 п. м;

• установке сигнальных столбиков – 4654 шт.

«В текущем году выполнен крупномасштабный ремонт региональных дорог, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В целом на ремонт и капитальный ремонт дорог по итогам года будет направлено 4 млрд 623 млн рублей», - напомнил Станислав Стармолотов.

По его словам, по состоянию на 27 ноября завершены и приняты работы на 180,5 км автодорог. Председатель профильного комитета перечислил крупнейшие введенные объекты: ремонт автодороги Граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск в Печорском районе (12 км); ремонт автодороги Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12,6 км); ремонт автодороги Великие Луки - Усвяты в Великолукском районе(15,4 км); ремонт автодороги Порхов - Успенье в Порховском и Дедовичском районах (30,4 км); ремонт автодороги Опочка-Дубровка-граница с Республикой Белоруссия в Себежском районе (19,1 км); ремонт автодороги Пушкинские Горы - Локня в Новоржевском районе (12,2 км); ремонт автодороги Цапелька-Новоселье-Струги Красные-Плюсса в Стругокрасненском и Плюсском районах (9,7 км). По итогам года планируется также завершить работы по ремонту 39 км автодорог.