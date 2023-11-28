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Ограничение движение на улице Максима Горького в Пскове продлили до 15 декабря

Период закрытия движения автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького в районе дома № 6-А при движении от улицы Пароменской в сторону Коммунальной в Пскове продлили до 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также на этот период продлевается закрытие движения транспорта на участке улицы Максима Горького от улицы Конной до Рижского проспекта.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.