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Правила строительства дорог в заповедниках просят ужесточить

Строить дороги в заповедниках в виде эстакад или туннелей предлагает Экспертный совет по заповедному делу, предложения направлены в Минприроды, Минтранс и другие ведомства.

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Минтрансу предлагается инициировать включение в строительные нормы и правила строительства автомобильных и железных дорог положение о том, что на особо охраняемых природных территориях новые дороги рекомендуется строить только в виде эстакад или туннелей. Предложения совета приводят «Известия».

Строительство дорог приводит к негативному антропогенному воздействию на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий и их охранные зоны, напомнили эксперты. Действующее законодательство допускает его лишь в определенных случаях.

«Предлагается обеспечивать приоритетность реконструкции существующих дорог перед строительством новых», — указано в документе, адресованном в том числе и Минприроды.

Изменения могут коснуться и скоростного режима на дорогах, пересекающих особо охраняемые природные территории.

В Минприроды заверили, что готовы рассмотреть предложения экспертного совета, провести их всесторонний анализ и дать соответствующую оценку.

Напомним, в Псковской области есть один заповедник - Полистовский, один национальный парк - Себежский, и один заказник - Ремдовский.